Калининградка родила девочку после пяти внутриутробных переливаний крови

В Калининграде в перинатальном центре женщина родила девочку после пяти внутриутробных переливаний крови. О непростых медпроцедурах рассказали в медучреждении.

Внутриутробное переливание крови плоду – это сложнейшая операция фетальной хирургии, когда под контролем УЗИ врачи попадают иглой в вену пуповины диаметром всего 4-5 миллиметров.

Такие вмешательства – единственный шанс спасти малыша при критической анемии и тяжелом резус-конфликте.

Отметим, до этого аналогично родился еще один ребенок – у многодетной мамы, которой специалисты провели серию из семи переливаний на раннем сроке. Малыша спасли, он уже дома.

Всего на счету медиков перинатального центра уже более 40 успешных внутриутробных переливаний.