Калининградская школьница Вера Митюшкина дважды получила 100 баллов за ЕГЭ

На экзаменах по русскому языку и математике ученица школы № 44 из Калининграда Вера Митюшкина набрала 200 баллов – по сотне за каждый. Как рассказывали в пресс-службе областного правительства, она стала первой и пока единственной выпускницей этого года с таким классным результатом.

100 баллов по русскому языку набрала и выпускница гимназии «Вектор» Зеленоградска Карина Усова. Еще 94 человека получили свыше 90 баллов. Средний тестовый балл составил 60. По сравнению с 2025 и 2024 годами он не изменился.

Накануне подвели результаты экзамена по русскому языку. Испытание прошли больше 4,9 тысячи выпускников 11-х классов. Как и в прошлом году, обязательный экзамен состоял из двух частей и включал в себя 26 вопросов и одно сочинение.