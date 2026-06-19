Зоопарк планирует открыть зеленую зону на ул. Брамса в этом году

Зоопарк планирует открыть зеленую зону вдоль ручья на ул. Брамса в этом году. Хотя планировали раньше, но подвел подрядчик, с которым судятся несколько лет. Об этом 19 июня в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

- Ожидание открыть все-таки в этом году. Очень надеюсь! Потому что судебные разбирательства, по моим ощущениям, идут к концу. На самом деле все очень грустно и печально. Подрядчик большую часть работ выполнил, сдать их не смог. Открыть площадку мы пока не можем, - сказала гостья эфира и отметила, что суд длится уже порядка 3 лет, прошли экспертизы.

Новый подрядчик будет приводить территорию в порядок.

- Что-то нужно подкрасить, что-то нужно подремонтировать уже. Но это небольшие работы, мы справимся с ними быстро, поэтому главное, чтобы быстрее закончился суд, и мы могли бы принять эту площадку снова себе, - сказала Светлана Соколова.

По ее словам, животных в зеленой зоне пока никаких не будет. Хотя у зоопарка есть давний проект создания там экспозиции с животными Сибири и Дальнего Востока. Но это – перспективы.

- Лет на 10 точно прогулочная зона там сохранится, - резюмировала директор зоопарка.