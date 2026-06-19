Калининградцев приглашают на встречу с режиссером и бесплатный показ фильмов

В Калининграде 25 июня Киноклуб представит проект «От идеи до закадра», приглашаются зрители на встречу с кинорежиссером и бесплатный показ сразу нескольких фильмов. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

Режиссер Андрей Халилов расскажет о том, как рождается идея фильма, как проходят съемки и как короткий метр становится самостоятельным высказыванием.

В программе показа:

«Рондо», 2016. Это короткометражная драма-триллер из внеконкурсной программы фестиваля «Короче».

«Корни», 2021. Напряженная история о человеке, оказавшемся наедине со своими страхами, убеждениями и демонами. Молодой парень Женя попадает в псевдорелигиозную секту и проходит обряд инициации, не подозревая, чем он обернется.

«Тяжелые объятия», 2024. Короткометражка, продолжающая разговор о человеке, внутреннем напряжении и сложных состояниях.

После показа зрители смогут задать вопросы автору.

Место: арт-резиденция «Дом молодежи» (ул. Октябрьская, 76).

Дата и время: 25 июня, 19:00.

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