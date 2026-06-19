В Черняховском районе обнаружили больше 10 га заросших полей

В Черняховском районе близ поселка Каменское обнаружили 4,6 га заросших сорняками и кустарниками полей, которые относятся к сельхозугодиям. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Всего было обследовано 4,8 га, при этом под пашню задействовано лишь 0,2 га, то есть 20 соток.

Второй участок площадью 6,04 га используется для сельхозработ тоже частично – только 0,25 га. Остальное, не менее 5,8 га – заросшее поле вне с/х оборота.

Владельцам участков выданы предписания, они должны привести территории в порядок и использовать поля по с/х назначению.