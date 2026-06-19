«Надо ловить в соцсетях»: В минкульте рассказали, как получить билеты на стадионные концерты в честь 80-летия Калининградской области

Бесплатные билеты на июльские концерты на «Ростех Арене», приуроченные у 80-летию Калининградской области, закончились быстро, но они еще будут, и отслеживать их нужно в социальных сетях. Об этом во время прямой линии 19 июня сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Волноваться не стоит с точки зрения билетов. Билеты еще будут. Билетов будет еще много. Поэтому самое главное сейчас – просто по ссылкам переходить, ловить билеты, ну и, естественно, приходить с хорошим настроением уже на концерт, - прокомментировал чиновник.

Министр отметил, что искать и ждать билеты нужно в соцсетях – в официальных пабликах правительства и минкульта.

- Будет ссылка выложена опять в пабликах министерства культуры и туризма, в паблике правительства, скорее всего. По ссылке проходите, регистрируетесь, указываете электронную почту, и на эту почту приходит билет, - сказал гость эфира.

Андрей Ермак напомнил, что билеты бесплатные и покупать их у мошенников не нужно.