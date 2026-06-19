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НовостиОбщество19 июня 2026 13:54

Поликлиники Калининградской области приглашают желающих на проверку здоровья

Осмотр и диспансеризация бесплатны
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Поликлиники Калининградской области присоединятся к акции «Здоровье выходного дня». Провериться можно будет бесплатно в субботу, 20 июня, в любой поликлинике региона вне зависимости от места прикрепления – по рабочему расписанию учреждений. Об этом сообщает областной минздрав.

Жители могут пройти обследования на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.

Профилактический осмотр и диспансеризация доступны всем желающим.

До конца года акция пройдет также 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.

Акцию реализуют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».