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НовостиОбщество19 июня 2026 14:07

Калининград попал в выпуск шоу о путешествиях

Ведущий попробовал себя в роли органиста и изучил рецепты марципанов
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба ТНТ..

Калининград засветился в шоу о путешествиях «Кто куда». Наш город покажут в новом выпуске тревел-игры, в которой прежде показали Зеленоградск с его котиками. Как рассказали в пресс-службе канала ТНТ, ведущий Лео Канделаки на этот раз попробовал себя в роли органиста и изучил рецепты марципанов.

Знакомство с таким непростым инструментом, как орган, – самое необычное испытание для ведущего. Ему довелось вместе с органистом разучить композицию и исполнить ее на органе, который расположен в Кафедральном соборе на острове Канта.

«Органисты – это люди-машины!» - был впечатлен ведущий.

Также Лео оценил архитектуру города, пообщался с хомлином и приготовил знаменитые марципановые конфеты.

Выпуск «Кто куда» из Калининграда покажут 20 июня в 10:30 на ТНТ.