Дело калининградца о покушении на убийство приятеля отправили в суд

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд рассмотрит дело о покушении на убийство жителя Калининграда. Мужчину едва не зарезали на улице Черниговской.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент случился 13 февраля в квартире многоквартирного дома. Горожанин выпивал с приятелем и во время ссоры напал на него с ножом. Оппонент получил удар лезвием в грудную клетку.

Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 40-летний потерпевший остался жив.

Впереди суд.