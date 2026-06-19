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НовостиОбщество19 июня 2026 14:12

Дело калининградца о покушении на убийство приятеля отправили в суд

Поножовщина случилась на Черниговской улице
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд рассмотрит дело о покушении на убийство жителя Калининграда. Мужчину едва не зарезали на улице Черниговской.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент случился 13 февраля в квартире многоквартирного дома. Горожанин выпивал с приятелем и во время ссоры напал на него с ножом. Оппонент получил удар лезвием в грудную клетку.

Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 40-летний потерпевший остался жив.

Впереди суд.