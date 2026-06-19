В фестивале «Янтарные паруса» примут участие 8 судов

Фестиваль «Янтарные паруса», организованный для выпускников школ, проведут в Калининграде 27 июня, в субботу. В нем примут участие 8 судов. Об этом во время прямой линии 19 июня сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Запланировано шествие яхт в акватории Преголи. За этим действом и предлагают наблюдать с берега.

- Боюсь ошибиться с точным количеством – по-моему, это восемь судов, которые будут участвовать в дефиле яхт в акватории, - сказал министр.

Он также отметил, что запланирована очень интересная концертная программа и световое шоу, которое станет кульминацией праздника.

Ранее в мэрии рассказали, что в этот день будет ограничено движение машин в районе проведения мероприятия.