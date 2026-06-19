Алексей Беспрозванных принял участие в заседании расширенной коллегии Минфина РФ

. Фото: правительство Калининградской области.

В пятницу, 19 июня, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов провел заседание расширенной коллегии Минфина России – совместно с Всероссийским семинаром-совещанием в Калининградской области с участием руководителей финансовых органов субъектов РФ. В обсуждении бюджетной политики в 2027-2029 годах участвовал и губернатор Алексей Беспрозванных. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В выступлении глава региона рассказал о состоянии бюджета Калининградской области и даже вспомнил историю.

«Первый бюджет (сентябрь 1946 г.) был профицитным, и регион тогда функционировал благодаря финансовой поддержке из центра. Сегодня дотации из федерального бюджета не превышают 2 %, регион выходит на бездотационность, а финансовая система, несмотря на вызовы, сохраняет устойчивость», – сказал Алексей Беспрозванных.

Губернатор отметил, что Минфин РФ на системной основе обсуждает с регионами вопросы бюджетной политики и межбюджетных отношений.

Антон Силуанов в ходе выступления сказал, что устойчивость финансовой системы страны достигается не только за счет федерального, но и региональных бюджетов.

«От того, насколько устойчивы региональные бюджеты, во многом зависит не только решение задач, которые ставит перед нами Президент с точки зрения достижения национальных целей развития, но и решения, которые мы принимаем по денежно-кредитной и экономической политике, поскольку значительная часть задач реализуется именно в субъектах Российской Федерации», – сказал он, а главными приоритетами расходной части бюджета назвал выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности и безопасности страны, а также обеспечение национальных целей развития, в том числе национальных проектов в части технологического лидерства. Все это должно быть скоординировано с регионами, а ситуация с исполнением региональных бюджетов сегодня устойчива.

В рамках мероприятия подвели итоги работы круглых столов семинара-совещания, где обозначили ключевые предложения, они будут учтены Минфином в работе по совершенствованию бюджетных процессов.