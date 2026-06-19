. Фото: правительство Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных встретился с водолазами, которые разминируют баржу, затонувшую в Балтийском море в 1945 году. Судно покоится на дне морском неподалеку от Балтийска и буквально напичкано боеприпасами. Ребятам вручены награды за непростую работу.

Как рассказал губернатор, сводный отряд МЧС России завершил очередной этап разминирования акватории моря.

«За месяц выполнили 396 водолазных спусков общей продолжительностью 355 часов и подняли на поверхность больше 19,5 тысячи взрывоопасных предметов», - написал глава региона в МАХ.

Работы по разминированию продолжаются седьмой год. За это время со дна Балтики подняли свыше 112 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны.