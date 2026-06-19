В Калининграде аварийщикам вручили ключи от новых квартир

В Калининграде 19 июня вручили ключи от новых квартир восьми семьям из аварийного дома № 47-49 с улицы К. Назаровой. Жить им теперь предстоит в новостройке на Борисовском бульваре, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Отрадно, что вы не переезжаете в другой район города, а остаетесь в своем родном районе. Но в новых квартирах, в новом микрорайоне», - отметила глава городской администрации Елена Дятлова.

По данным мэрии, дом еще не расселен. Но расселению подлежат все 12 квартир общей площадью 801,9 кв. м, в которых проживало 36 человек.

Три семьи получили выплату. Для восьми закупили недвижимость. А вот один жилец судится.