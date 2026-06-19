Министр рассказал, почему для концертов в честь 80-летия Калининградской области не могли выбрать ничего кроме «Ростех Арены»

Концерты 3-5 июля, посвященные 80-летию региона, пройдут на «Ростех Арене», где выступят многие коллективы, в том числе Олег и Родион Газмановы, группы «Браво», Burito и др. Выбор площадки объяснил во время прямого эфира 19 июня министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Предупрежу всевозможные спекуляции по поводу того, что надо было выбрать другую площадку. Ни одна из площадок, которые есть в Калининградской области не позволяет вместить с точки зрения безопасности такое количество людей – 29 тысяч человек [ежедневно] – как «Ростех Арена». Будь то площадь Центральная или площадь Победы. Все равно везде есть ограничения с точки зрения безопасности и с точки зрения размещения количества людей, - сказал министр.

Он отметил, что на «Ростех Арене» зрителям будет комфортно: будут задействованы трибуны, а поле стадиона укроют, чтобы превратить его в танцпол: «Каждый решит, где ему удобно находиться и комфортно находиться».