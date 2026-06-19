Чистота под контролем: «Ростелеком» внедряет интеллектуальный видеомониторинг мусорных площадок в Калининградской области

«Ростелеком» запустил в Калининградской области пилотный проект по видеомониторингу площадок твердых коммунальных отходов (ТКО). Первая такая система установлена в городе Гурьевске. Она позволяет не только фиксировать нарушения, например, незаконный вывоз крупногабаритных отходов или выброс мусора мимо баков, но и предотвращать их с помощью звукового оповещения, а также автоматически уведомлять оперативные службы.

Владимир Подольский, заместитель директора МБУ «Дело»:

«У нас был проблемный объект в Гурьевске, где очень часто складировались разные отходы — например, строительные и порубочные остатки, шины. Это приносило нам огромные расходы, поскольку весь вывоз ложился на муниципалитет. Мы искали какое-то решение, и "Ростелеком" нам помог в этом — компания предложила нам камеру с искусственным интеллектом. Результаты у нас просто шикарные — за месяц нам ни разу не пришлось убирать несанкционированные отходы. Когда люди слышали предупреждение, они этот мусор забирали и, я надеюсь, утилизировали как положено».

Специалисты «Ростелекома» установили видеокамеру, систему звукового оповещения и настроили интеллектуальный видеомониторинг, который в режиме реального времени анализирует поток данных с камеры, направленной на мусорную площадку. Она фиксирует такие нарушения, как степень наполненности контейнеров, перегораживание доступа к площадке, выброс мусора вне контейнеров (например, строительных или крупногабаритных отходов), появление бесхозных животных.

Кроме того, система способна оперативно реагировать на нештатные ситуации, например, возгорание мусорных баков или девиантное поведение на площадках ТКО. В подобных случаях автоматически запускается тревожный сигнал, а информация передается в службу 112 для оперативного реагирования.

Марина Палагина, директор по прикладным проектам Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Подобная система уже введена в некоторых регионах страны, онапродемонстрировала положительные результаты. Люди действительно стали более дисциплинированными. Когда они слышат голосовое предупреждение о недопустимости выброса мусора вне контейнера, соответственно, начинают соблюдать правила. Уверены, что и у нас система будет работать не только как инструмент контроля, но и как механизм воспитания культуры обращения с отходами. Мы стремимся к тому, чтобы технологии становились инструментом повышения качества жизни и управления городской инфраструктурой».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, выброс мусора вне контейнера влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для юридических — до 250 тысяч рублей, особенно в случаях вывоза крупногабаритного мусора или перегораживания подъездов к площадкам ТКО.

Система видеомониторинга площадок твердых коммунальных отходов — это одно из направлений, которое внедряет «Ростелеком» для цифровизации городской среды и сферы управления. В разных регионах страны уже действуют проекты по безопасности людей на водных объектах, охране памятников культуры, предотвращению вандализма в парках и скверах.

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