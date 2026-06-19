Андрей Ермак призвал изгнать с улиц Калининграда живодеров-фотографов с голубями

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Люди, которые навязывают фотографирование с голубями напротив острова Канта – живодеры и их нахождение в городе незаконно. Об этом во время прямого эфира 19 июня сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Это не столько фотографы, сколько живодеры. Ничего там от фотографов нету. Это абсолютно неправильная ситуация, что они вообще присутствуют в городской среде. Выглядит крайне нелепо и некрасиво. С этим точно муниципалитеты должны бороться, у них есть комиссии, которые работают во взаимодействии с правоохранительными органами, - сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что на территорию региональных объектов культуры этих живодеров не пускают. Потому они и стоят не на самом острове Канта, а пред ним – перед Медовым мостом, у Рыбной деревни.

Министр поделился своим личным опытом общения с этими персонажами.

- Я шел на остров Канта, ко мне подошли и предложили сфотографироваться с голубем. После моей эмоциональной тирады в адрес того, что я об этом думаю, мне начал задавать вопросы крайне странный человек в очень измененном состоянии сознания на мой взгляд, спрашивал, почему я против, почему я не даю возможность получить дополнительные эмоции людям. Я пояснил позицию, сказал, что считаю их живодерами, а не теми, кто дарит людям дополнительные эмоции. Он мне тогда пообещал: «Больше вы нас здесь не увидите». Но, как мы видим, обещание не сдержал. Здесь должна быть работа правоохранительных органов, потому что то, что они делают – это просто незаконно! Это надо пресекать и их оттуда изгонять.

Отметим, эти фотографы не просто делают фото, а потом еще и вымогают деньги за кадры. Об этом министр тоже сказал.