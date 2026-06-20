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НовостиОбщество20 июня 2026 8:07

В Калининградской области назвали число бюджетных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования

В регионе стартовала приемная кампания-2026
Вера ГРИНВИЧ
В Калининградской области стартовала приемная кампания-2026.

В Калининградской области стартовала приемная кампания-2026.

Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области для абитуриентов началась горячая пора. С 19 июня заявления от будущих студентов начали принимать учреждения среднего профессионального образования, сегодня, 20 июня, к этому процессу подключаются и вузы.

- Всего на уровне СПО число мест, финансируемых из бюджета, увеличено до 5,4 тысяч. По программам высшего образования в вузах Калининградской области установлено 3,6 тысячи бюджетных мест. Все специальности синхронизированы с региональным рынком труда, обучение ведется по востребованным в Калининградской области профессиям, - сообщили в правительстве Калининградской области.

Отмечается, что в этом году, по сравнению с 2025-м, на 398 увеличено количество бюджетных мест в организации СПО, в том числе на технические, сельскохозяйственные, педагогические и медицинские специальности. Также в этом году добавлено 33 бюджетных места в вузах Калининградской области.

В Калининградской области на данный момент функционируют 17 организаций среднего профессионального образования и 15 университетов.

Прием документов продлится в вузах до 25 июля, в колледжах – до 15 августа. Подать документы на платное обучение можно до 20 августа.