Накануне Дня медицинского работника в Калининградской областной клинической больнице открылась выставка графики

Первыми зрителями экспозиции стали врачи и пациенты. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств.

В пятницу, 19 июня, в канун Дня медицинского работника в Калининградской областной клинической больнице открылась персональная выставка калининградского художника Натальи Вороновой «Жизнь как путешествие». Об этом рассказали в Музее изобразительных искусств Калининграда.

- «Жизнь как путешествие» - это живой, динамичный дневник странствий, вобравший в себя впечатления художника от многочисленных поездок, деловых визитов и творческих пленэров. В составе экспозиции – 25 графических произведений. Они размещены в стеклянной галерее между корпусами больницы, - отметили в музее.

Первыми гостями выставки стали сотрудники и пациенты клинической больницы.

- Выставка призвана напомнить каждому зрителю: пока человек способен путешествовать – мысленно или наяву, восхищаться миром и открывать для себя новое, его жизненный путь остается ярким, активным и бесконечным, - отметили организаторы.

В этом году День медицинского работника отмечается 21 июня.