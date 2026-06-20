В субботу калининградцев ждет по-настоящему жаркий день

Калининградцы устремились к морю. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, в Калининграде и на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы) воздух прогреется до +27...+29°С (местами, особенно в черте города, до +30°С), на остальной части области - до +26...+28°С. На Куршской и Балтийской косе до +24...+27°С. Таким прогнозом поделились в «Погода и метеоявления в Калининградской области».

При этом температура воды в море - не выше +16°С.

- В течение всего дня небо будет ясным, малооблачным. Ветер будет слабым, - говорится в прогнозе.