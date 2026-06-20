В Калининградской области в рамках поисковых работ обнаружены останки советских лётчиков

На месте падения самолёта обнаружена медаль «За отвагу». Уже точно известно, что это награда сержанта Закаева. Фото: Следственный комитет России.

В результате раскопок между посёлками Новосёлово и Пограничный Багратионовского муниципального округа из земли подняты обломки советского штурмовика Ил 2, разбившегося здесь в феврале -марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолёта обнаружены костные останки двух воинов. Об этом сообщается в социальных сетях Следственного комитета РФ.

- Имена героев предварительно установлены. Экипаж входил в состав 539 го штурмового авиаполка 182 й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. До настоящего времени, как не вернувшиеся с боевого задания, числились лётчик, лейтенант Жарков Анатолий Степанович и воздушный стрелок, сержант Закаев Башир Газабудаевич, - говорится в сообщении.

Среди личных вещей обнаружена медаль «За отвагу». Уже точно известно, что это награда сержанта Закаева.

Следственным управлением СК России по Калининградской области по обнаруженным костным останкам запланировано назначение судебно медицинских и генетических экспертиз.

Сейчас идут поиски родных героев.

В работе принимали участие офицеры регионального управления СК России, военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту, УМВД России по Калининградской области, поисковые отряды «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отряд им. Нестерова и центр «Натангия».