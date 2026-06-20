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НовостиОбщество20 июня 2026 12:29

В Калининградской области в рамках поисковых работ обнаружены останки советских лётчиков

Раскопки велись под Багратионовском
Вера ГРИНВИЧ
На месте падения самолёта обнаружена медаль «За отвагу». Уже точно известно, что это награда сержанта Закаева.

На месте падения самолёта обнаружена медаль «За отвагу». Уже точно известно, что это награда сержанта Закаева.

Фото: Следственный комитет России.

В результате раскопок между посёлками Новосёлово и Пограничный Багратионовского муниципального округа из земли подняты обломки советского штурмовика Ил 2, разбившегося здесь в феврале -марте 1945 года. В ходе извлечения фрагментов самолёта обнаружены костные останки двух воинов. Об этом сообщается в социальных сетях Следственного комитета РФ.

- Имена героев предварительно установлены. Экипаж входил в состав 539 го штурмового авиаполка 182 й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. До настоящего времени, как не вернувшиеся с боевого задания, числились лётчик, лейтенант Жарков Анатолий Степанович и воздушный стрелок, сержант Закаев Башир Газабудаевич, - говорится в сообщении.

Среди личных вещей обнаружена медаль «За отвагу». Уже точно известно, что это награда сержанта Закаева.

Следственным управлением СК России по Калининградской области по обнаруженным костным останкам запланировано назначение судебно медицинских и генетических экспертиз.

Сейчас идут поиски родных героев.

В работе принимали участие офицеры регионального управления СК России, военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту, УМВД России по Калининградской области, поисковые отряды «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отряд им. Нестерова и центр «Натангия».