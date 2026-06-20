В Калининграде назвали дату, когда в этом году наступило метеорологическое лето

Лето к нам пришло совсем недавно. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Наблюдатели за погодой в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» назвали дату, когда в этом году в нашем регионе наступило метеорологическое лето (период устойчивого тепла. - Ред.).

- Метеорологическое лето в этом году все же можно считать начавшимся с 30 мая, - говорится в сообщении. - Несмотря на прошедшее похолодание, накопленная сумма отклонения среднесуточной температуры ниже 15°С оказалась меньше, чем накопленная сумма отклонения выше +15°С.

Так что календарное и метеорологическое лето в этом году, будем считать, совпали.