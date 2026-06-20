В Калининградской области за пять месяцев этого года более 130 детей обрели семью

За пять месяцев 2026 года усыновлены 14 ребят, в замещающую семью устроены 107 детей, еще 11 человек вернулись в свою родную семью. Такие данные приводит министерство социальной политики Калининградской области.

- В наших социальных учреждениях созданы необходимые условия для всестороннего развития ребят, обеспечена их позитивная занятость. Системно обновляем материально-техническую базу центров содействия семейному устройству детей, сотрудничаем с некоммерческими организациями. Но каждый ребенок должен жить в семье, в которой его будут любить и поддерживать. На сегодня в Калининградской области 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, - отметила заместитель председателя правительства Калининградской области – министр социальной политики Анжелика Майстер.

Также сообщается, что с начала 2026 года пять жителей региона восстановились в родительских правах.

- За этим всегда стоит большая межведомственная работа, а также желание и стремление самого человека, - подчеркнула Анжелика Майстер.