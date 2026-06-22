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НовостиОбщество22 июня 2026 7:24

В Калининграде в 4 утра провели акцию «Свеча памяти»

Цветы возложили к воинским захоронениям и памятникам
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в 4 утра 22 июня провели акцию «Свеча памяти», вспомнив день, когда 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Об участии написал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

«Мы вместе склонили головы в память о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей страны», - написал он.

Участники акции возложили цветы к братской могиле на Гвардейском проспекте, к памятникам.

Акция «Свеча памяти» объединила поколения, напоминая о важности сохранения исторической правды, уважения к подвигу нашего народа и ответственности за будущее России.