Суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мамоново

В суд направлено дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дорог в Мамоново. Фигурант – директор ООО «Васильковская ДПМК». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ущерб от его действий составил больше 5 млн рублей.

В 2019 году директор заключил муниципальный контракт на ремонт дорог. Строительные материалы купил без включения в цену налога на добавленную стоимость – предприятие применяло упрощенную систему налогообложения.

Далее с целью незаконного получения компенсации НДС обвиняемый предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении в рамках контракта товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками налога. Так и удалось незаконно заработать.