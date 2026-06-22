В Калининградской области заработало министерство региональной безопасности

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области сформировано и начало работу новое министерство региональной безопасности. Во главе его встал Дмитрий Коннов. Соответствующий указ подписан. Нового руководителя на совещании в правительстве 22 июня представил губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что с 29 июня министерство начнет работу официально как самостоятельное юридическое лицо, и оно уже взаимодействует с руководством области уже в течение нескольких недель, взаимодействует с участниками программы «Герои 39».

Задачи нового министерства – внутренняя и внешняя безопасность региона, гражданская оборона.

Губернатор попросил всех глав муниципалитетов включиться в работу: «Это касается абсолютно каждого муниципалитета».

Первостепенная задача – провести инвентаризацию, наладить взаимодействие.