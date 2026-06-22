В Калининграде самокатчик сбил велосипедистку и скрылся, его ищут

. Фото: УГИБДД Калининградской области.

В Калининграде ищут самокатчика, который сбил велосипедистку и скрылся. О ДТП, которое произошло 21 июня в 14:00 на ул. Парковой близ СНТ «Космос», сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Неустановленный пока водитель электросамоката ехал по ул. Парковой в сторону Калининградского шоссе и столкнулся с 49-летней женщиной на велосипеде. Женщина получила травмы, самокатчик предпочел скрыться.

Полиция принимает меры по установлению его личности и местонахождения.

С информацией можно звонить: 552-511 или 552-526.