Награжден медалями «За отвагу», Суворова и Жукова: Что известно о руководителе министерства региональной безопасности в Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области создано министерство региональной безопасности. Возглавил его Дмитрий Коннов, указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

По данным пресс-службы областного правительства, Дмитрий Коннов получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. С 1996 года посвятил себя военной службе, последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения.

Имеет звание полковника, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей), медалями «За отвагу», Суворова и Жукова, а также другими ведомственными наградами.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, в подготовке личного состава, а также в организации взаимодействия с силовыми структурами.