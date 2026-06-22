Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 10:46

Награжден медалями «За отвагу», Суворова и Жукова: Что известно о руководителе министерства региональной безопасности в Калининградской области

Дмитрия Коннова губернатор представил коллективу 22 июня
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области создано министерство региональной безопасности. Возглавил его Дмитрий Коннов, указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

По данным пресс-службы областного правительства, Дмитрий Коннов получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. С 1996 года посвятил себя военной службе, последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения.

Имеет звание полковника, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей), медалями «За отвагу», Суворова и Жукова, а также другими ведомственными наградами.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, в подготовке личного состава, а также в организации взаимодействия с силовыми структурами.