Детский лагерь на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса

Детский оздоровительный лагерь на Куршской косе 21 июня возобновил работу после вспышки норовируса. До данным областного минобра, заезд детей проходит и сегодня, 22 июня.

В лагере-школе, а это структурное подразделении детского лагеря «Алые паруса», усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, работников и отдыхающий проверяют ежедневно.

«Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вспышка вируса произошла в школе 7 июня. Работу смены тут же свернули. Известно, что норовирус подхватили 27 детей и 2 сотрудника лагеря.