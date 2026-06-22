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НовостиОбщество22 июня 2026 11:03

Детский лагерь на Куршской косе возобновил работу после вспышки норовируса

Детей снова принимают
Александр КАТЕРУША

Детский оздоровительный лагерь на Куршской косе 21 июня возобновил работу после вспышки норовируса. До данным областного минобра, заезд детей проходит и сегодня, 22 июня.

В лагере-школе, а это структурное подразделении детского лагеря «Алые паруса», усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, работников и отдыхающий проверяют ежедневно.

«Решение о продолжении смены принято по завершении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для отдыха детей», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вспышка вируса произошла в школе 7 июня. Работу смены тут же свернули. Известно, что норовирус подхватили 27 детей и 2 сотрудника лагеря.