Калининградский «Локомотив» выиграл все комплекты медалей чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Об успехе наших девушек сообщает пресс-служба областного минспорта.

Отмечается, что впервые в сезоне все места в призовой тройке заняли девушки из «Локо».

Финал, в котором силами мерялись одноклубницы, получился непростым и ярким. В первом сете Анна Савельева и Екатерина Храмцова были сильнее Марии Егоровой и Марии Лазуренко, но к концу игры две Маши показали превосходство и победили.

Следующий этап чемпионата России по пляжному волейболу состоится 1 июля на песчаных кортах Нижнего Новгорода. Всего чемпионат страны включает 10 этапов. Завершится турнир в сентябре, решающие матчи пройдут в Анапе.