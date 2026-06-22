Замена трубопровода на ул. Шевченко запланирована на июль

. Фото: администрация Калининграда.

Трубопровод на улице Шевченко привели в порядок после пятничной аварии. Специалисты отремонтировали небольшой участок в 6 метров длиной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, остальные 360 метров сделают в июле, работы начнут сразу, как только поставят на двухнедельную профилактику РТС «Восточную».

Отмечается, что магистраль старая, ей уже 60 лет. При этом от нее питаются более сотни многоквартирных домов и множество социальных объектов вроде школ и садиков.