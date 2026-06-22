В Зеленоградском районе открыли облепиховый сад, посаженный в форме сердца

В поселке Новосельское открыли необычный облепиховый сад. Он высажен в форме огромного сердца, а видно его, например, из самолета. Когда облепиха созреет, сердце станет оранжевым, то есть янтарным. Об этом рассказали в администрации Зеленоградского района.

На площади более одного гектара посадили 42 тысячи кустов облепихи, смонтировано 18 км поливочной системы.

На презентации сада присутствовал министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов.

Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области.