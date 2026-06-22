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НовостиОбщество22 июня 2026 11:28

В Зеленоградском районе открыли облепиховый сад, посаженный в форме сердца

Необычные посадки провели в поселке Новосельское
Александр КАТЕРУША

В поселке Новосельское открыли необычный облепиховый сад. Он высажен в форме огромного сердца, а видно его, например, из самолета. Когда облепиха созреет, сердце станет оранжевым, то есть янтарным. Об этом рассказали в администрации Зеленоградского района.

На площади более одного гектара посадили 42 тысячи кустов облепихи, смонтировано 18 км поливочной системы.

На презентации сада присутствовал министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов.

Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области.