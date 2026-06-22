Калининградская область газифицирована на 87%. Об этом 22 июня на заседании в правительстве региона сказал глава Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

- У нас на сегодняшний момент 87% газифицировано в области, но люди хотят расширения географии газификации и это вполне нормально. И ежегодно это происходит, спасибо большое за Балтийск, он в этом году был введен. И здесь очень много предложений, связанных с Черняховским, Гвардейским, Правдинским, Озерским районах – то есть просят стопроцентной газификации! – сказал, выступая, Андрей Кропоткин.

По его словам, задача властей сейчас – проводить газ в небольшие поселения.

Также он отметил, что в поселках люди просят организовывать Дома культуры, проводить освещение, ремонтировать и благоустраивать дороги и тротуары.

Как сказал губернатор Алексей Беспрозванных, в приоритете по газификации – социальные объекты, поскольку в области многие школы еще топят углем.