В День города в Калининграде выступят Гулькина и Колдуны

Наталья Гулькина. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В честь Дня города и 80-летия Калининградской области в Калининграде торжественные мероприятия и концерты пройдут с 3 по 5 июля. Главным днем станет воскресенье, 5 июля. В этот день в Центральном парке выступит Наталья Гулькина, известная как бывшая солистка группы «мираж», а также братья Дмитрий и Георгий Колдуны. Об этом рассказала 22 июня на заседании в правительстве области глава городской администрации Елена Дятлова.

5 июля работаем на двух площадках. На Верхнем озере начинаем, заканчиваем в Центральном парке. Это традиционное место, где будем чествовать супружеские пары за верность и вручим регалии почетному гражданину Калининграда.

Концертная программа 5 июля продлится до 21:00. Артисты будут выступать на певческом поле, вход свободный.

В дни празднования власти продлят работу общественного транспорта.