Алексей Беспрозванных призвал отслеживать тех, кто продает бесплатные билеты на юбилейные концерты в Калининграде

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обратился во время заседания правительства 22 июня к силовикам с просьбой контролировать и пресечь распространение в интернете бесплатных билетов на юбилейные концерты. Они, напомним, пройдут 4-5 июня на «Ростех Арене», выступят, в частности отец и сын Газмановы, группа «Браво» и пр.

- Мы видим, что сегодня билеты, единичные пока случаи, но пытаются перепродавать на разных маркетплейсах и так далее. Здесь прошу все мероприятия провести, чтобы не допустить этого, - обратился он к представителям УМВД. - У нас мероприятия – все-таки это празднование. И кто-то хочет на этом заработать, это очень странно выглядит.

Обсудили на совещании и то, как быстро билеты разбирают.

- У нас была выгружена первая партия билетов, достаточно большая, разошлась почти за 2 часа. Вижу с соцсетях сегодня обращения по билетам. У нас получается два дня [концертных], мы договорились, что оставшуюся партию билетов будем выкладывать ежедневно, порядка 1000 в сутки, - сказал губернатор.

В день «Ростех Арена» вместит порядка 29 тысяч зрителей.

Ранее о том, что некоторые горожане получают бесплатные билеты и продают их через сайты с объявлениями, рассказывал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Он призывал не пользоваться услугами таких предпринимателей.