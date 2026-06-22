В Калининградской области проверят работу аттракционов в муниципалитетах

. Фото: правительство Калининградской области.

Работу аттракционов в муниципалитетах проверят по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. Тем подняли 22 июня на совещании в правительстве региона.

Участники заседания заслушали доклад об эксплуатации аттракционов, представленный областной службой гостехнадзора.

По данным ведомства, в 2025 году в регионе была запрещена эксплуатация семи незарегистрированных аттракционов. Как сказал замруководителя службы Владимир Войцехович, речь идет о Калининграде, Зеленоградске.

Проблематичными он назвал два объекта на набережной Верхнего и Летнего озера в Калининграде, где работают аттракционы, регистрация которых приостановлена по причине несоответствия обязательным требованиям.

- Контролируем в постоянном режиме, но еще раз хотел обратить на это внимание, чтобы предупредить все возможные случаи, которые могут быть связаны с технической неисправностью аттракционов. Поручение главам муниципалитетов – в течение недели выделите специалистов для того, чтобы совместно со службой гостехнадзора проехать и все еще раз посмотреть, представить мне доклад по итогам, – заявил Алексей Беспрозванных.

Сегодня в Калининградской области на регистрационном учете состоит 145 аттракционов. В летний период их количество увеличивается почти двое.