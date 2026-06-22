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НовостиОбщество22 июня 2026 14:21

Экс-министру молодежной политики Калининградской области продлили арест

Домашний арест для Анны Мусевич продлится еще два месяца
Александр КАТЕРУША

На два месяца, до 24 августа 2026 года, продлен домашний арест для экс-министра молодежной политики Калининградской области Анны Мусевич. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба областного суда.

Для фигурантки уголовного дела остаются в силе и прежние ограничения, например, ей нельзя пользоваться интернетом и средствами связи.

Напомним, чиновница была задержана 27 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при поставке мебели для молодежного образовательно-досугового центра в Донском.