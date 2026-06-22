Губернатор рассказал о новых инвестпроектах в Калининградской области

1,5 млрд рублей власти Калининградской области направят на развитие инвестиционных проектов в рамках программы «Инвест 80–85». Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Хотелось верить, что программа будет востребована. Оказалось – очень. Подвели результаты. 57 заявок, 27 победителей», - написал глава региона и отметил, что финансирование проектов пройдет в форме льготных займов.

Губернатор упомянул проекты различной направленности: от создания новых теплиц и строительства ветеринарного госпиталя до новой логистической системы контейнерных перевозок и закупки общественного транспорта на востоке региона.

Уже решено, что программу продолжат и в 2027 году.