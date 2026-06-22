В Калининградской области подсчитали аттракционы

В Калининградской области на регистрационном учете состоит 145 аттракционов. В летний период их количество значительно возрастает за счет нестационарных объектов, которые оформляются временной регистрацией. Об этом сообщил на заседании правительства 22 июня заместитель руководителя службы гостехнадзора Калининградской области Владимир Войцехович.

«За 2025 год и с начала 2026 года наша служба оформила 147 временных регистраций. По восьми заявлениям было принято решение об отказе в регистрации, в основном по причине несоответствия аттракциона предъявляемым требованиям», – рассказал Владимир Войцехович.

Наличие регистрационного знака можно проверить. Это табличка, похожая на автомобильный номер, которая размещена должна быть на видном для посетителей месте.

Актуальный список зарегистрированных аттракционов есть на сайте службы.