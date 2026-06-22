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НовостиОбщество22 июня 2026 16:22

За неделю жители Калининградской области отправили мошенникам 23,5 млн рублей

Жертвами аферистов стали 12 человек
Александр КАТЕРУША

За неделю 12 жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников – они обогатили преступников более чем на 23,5 млн рублей. Данные приводят в областной прокуратуре.

Известно, что больше всех отдал мошенникам сотрудник частного охранного предприятия из Светлогорска. Его убедили в необходимости «проверить» деньги. Сумма потери превысила 6,3 млн рублей.

Почти столько же похитили у пенсионера из Калининграда под предлогом быстрого заработка на биржевой онлайн-платформе.

Среди обманутых также оказались: бухгалтер, два пенсионера, логопед и рабочий из Калининграда, жительница Немана, пенсионеры из Советска.