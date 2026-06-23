. Фото: пресс-служба БГА РФ.

Легендарный парусник «Крузенштерн» отметил 100-летие. О юбилее 23 июня сообщает пресс-служба БГАРФ.

«20 лет мир знал судно как «Падую» и 80 – как «Крузенштерн». Парусник давно стал легендой, в которой удивительным образом спаяны история и современность, красота и утилитарность, большие замыслы и их прекрасные воплощения», - говорится в сообщении.

Судно спустили на воду в 1926 году на верфи Текленборга возле Бремерхафена. До 1941 года парусник совершил 17 рейсов, 15 из них были трансокеанскими. В 1946-м на «Падуе» подняли советский военно-морской флаг, тогда же судно было названо в честь адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

Судно в строю до сих пор, находится в прекрасном техническом состоянии. В 2024-2025 годах барк «Крузенштерн» принимал участие в Большой африканской экспедиции Росрыболовства, в рамках которой посетил порты Агадир и Касабланка (Королевство Марокко), Кейптаун (ЮАР) и Порт-Луи (Республика Маврикий).

Совсем скоро, 27-28 июня, любой желающий сможет подняться на борт легендарного судна в рамках фестиваля в порту.