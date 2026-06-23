В поселке Взморье захоронили останки красноармейцев, погибших в 1945 году

Фото: администрация Светлого.

22 июня, в День памяти и скорби, в поселке Взморье в братской могиле советских воинов захоронили останки бойцов Красной армии, обнаруженные поисковыми отрядами на территории Светловского округа. Об этом сообщает местная администрация.

Напомним, в ходе поисковых работ, проведенных отрядом «Совесть», на территории района удалось обнаружить останки шести красноармейцев. Установить их имена не удалось, и они навсегда останутся неизвестными солдатами.

Символично, что церемония состоялась именно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны.

«Мы обязаны хранить память о каждом защитнике Отечества. Недаром поисковики говорят: война не окончена, пока не захоронен последний солдат», - говорится в сообщении.