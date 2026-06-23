В Калининградской области выбрали территории, которые будут благоустроены в 2027 году

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области подвели итоги онлайн-голосования за общественные территории для благоустройства в 2027 году. Проходило оно с 21 апреля по 12 июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В правительстве области рассказали о победителях в пяти муниципалитетах.

В Калининграде благоустроят сквер на улице Киевской в районе остановки «Культурно-досуговый центр»: на месте бывшего трамвайного кольца появятся торговые павильоны и остановочный пункт с общим навесом. Внутри образовавшегося пространства будет организован внутренний двор.

В поселке Константиновка Гурьевского района преобразят территорию между детским садом «Родник» и школой.

В Гусеве благоустроят берег реки Писсы на улице Ленина: сделают пешеходные дорожки, поставят лавочки.

В Зеленоградске благоустроят территорию на улице Окружной. В Светлогорске – пространство между жилым кварталом, храмом и детским садом.

На голосование было вынесено 50 объектов. Выбор сделали 47 тысяч жителей области.