Более 5 тысяч работающих калининградцев получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году. Порядка 573 млн рублей перечислены региональным Отделением СФР родителям, родственникам и опекунам, которые фактически ухаживали за малышом.

«Размер пособия составляет 40% среднего заработка того, кто ухаживает за малышом, за два предыдущих года. Максимальная величина ежемесячной выплаты, установленная в регионе в этом году, зафиксирована на уровне 83 тысяч рублей», — отметила управляющий региональным Отделением СФР Светлана Запанкова.

Если в семье трое и более детей младше полутора лет, и за ними ухаживает один человек, то минимальный размер пособия на каждого ребенка — 10 670 рублей, а максимальный суммарно не должен превышать 100% среднего заработка.

Ежемесячное пособие сохраняется ухаживающему за ребенком даже в случае досрочного выхода из отпуска на работу, как на условиях частичной занятости, так и на полный рабочий день.

Период ухода за ребенком учитывается в стаж, за каждый год начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Уход за первым ребенком увеличивает коэффициент на 1,8, за вторым — на 3,6, за третьим и далее — на 5,4 за каждого малыша. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и коэффициенты определяются из его фактической продолжительности.

Для назначения пособия нужно подать два заявления своему работодателю: о предоставлении отпуска по уходу и о получении выплаты. Пособие назначается с даты начала отпуска. После поступления необходимых сведений в территориальный СФР средства перечисляются в течение 10 рабочих дней. Далее 8 числа каждого месяца за предыдущий.

Дополнительную информацию о мерах поддержки семей с детьми можно получить в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01(круглосуточно), режим работы региональной линии: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:30, а также в официальных группах регионального Отделения СФР в соцсетях: МАКС, Вконтакте, Одноклассники, Телеграм.