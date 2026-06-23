В Калининграде врачи спасли пациента с огромной опухолью

Фото: онкоцентр Калининграда.

Сложную операцию при раке почки провели в онкологическом центре Калининградской области. Как рассказали в медучреждении, пациенту 53 года, он поступил с объемным образованием почки размером около 10 х 6 см (при среднем размере почки 12 х 6 см). По особой шкале, которая используется для оценки технической сложности операций на почке, этот случай получил максимальные 12 баллов.

В большинстве подобных случаев стандартной тактикой становится удаление органа. Но калининградские медики сумели успешно провести операцию – удалось удалить опухоль и сохранить более половины почки.

Операция длилась 4 часа в крайне сложных условиях.

Ситуацию существенно осложняли сопутствующие заболевания: хронический гепатит, избыточная масса тела, а также ранее перенесенный паранефрит.