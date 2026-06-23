Губернатор прокомментировал запрет на дайвинг в Калининградской области

В Калининградской области запретили нырять в Балтийском море в целях безопасности. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал во время прямой линии 23 июня.

- Запрет на дайвинг ввели на основании безопасности. Уважаемые друзья, сегодня такая ситуация, когда под видом дайвинга можно сделать все что угодно. Пока запрет введен, точно так же как и запрет использования гражданских беспилотников. Прошу относиться с пониманием, - сказал глава региона.

Алексей Беспрозванных отметил, что как только будет понимание, что запрет можно отменить, власти это сделают.