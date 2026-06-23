Калининградцам обещают экстремальную жару в выходные дни

Предстоящие выходные, прежде всего воскресенье, в Калининградской области будут очень жаркими – температура воздуха поднимется до +33...+35°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на данные сразу трех ведущих моделей.

«Абсолютный температурный максимум июня на метеостанции Калининграда составляет +34°С и был зафиксирован 12 июня 2019 года. Так что если прогнозы существенно не изменятся, в воскресенье появится шанс побить абсолютный температурный рекорд июня», - говорится в сообщении.

Берегите себя и избегайте длительного нахождения на солнце!