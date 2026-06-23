Беспрозванных – жителям Калининградской области: «Будем проводить учения. Если не понадобится – хорошо»

Вопросам безопасности в Калининградской области уделено особое внимание, создано специальное министерство, работа идет. Об этом в ходе прямой линии 23 июня сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

- Мы под защитой нашего президента, уже не раз об этом говорил. Но при этом не нужно расслабляться. Поэтому у нас в регионе под моим руководством создан оперативный региональный сегмент по безопасности, - комментирует губернатор. - Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится – хорошо! Но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.

Одно из заявлений во время прямой линии от местного жителя было такое: «Нет убежищ в Калининграде». На него губернатор ответил так: «Мы провели полную инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений на сегодняшний день. Работа занимала целый год по всему региону. Потому этой работой занимаемся, будьте спокойны».

Также губернатор напомнил, что 22 июня был назначен министр по безопасности Калининградской области.