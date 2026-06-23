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НовостиДом. Семья23 июня 2026 12:36

В Балтийское море выпустили семерых тюленей, которые прошли реабилитацию на Куршской косе

Малыши поступили в этом году с серьезными травмами, их долго лечили
Александр КАТЕРУША
Фото: «Сердце морей».

Фото: «Сердце морей».

На Куршской косе в море после длительного лечения и реабилитации выпущены семь тюленей. Об этом говорится в телеграм-канале организации «Сердце морей».

Большинство детенышей поступили с серьезными травмами. Они прошли процесс лечения и восстановления, набрали вес и накопили достаточное количество подкожного жира для выживания в природе.

«Каждый из выпущенных тюленят был полностью готов вернуться в природу. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткому сроку реабилитации наши тюлени не были привязаны к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания», - говорится в сообщении.

На животных закрепили спутниковые метки, предоставленные ВНИРО. Так можно будет отслеживать перемещения тюленей.

Еще три малыша – Майя, Шура и Влад – пока остаются под наблюдением. Они – следующие в очереди.