Трех калининградцев признали виновными в вымогательстве и похищении человека, сообщает пресс-служба областного СК.

Фигурантам от 22 до 35 лет. В октябре 2023-го они, находясь рядом с АЗС в Калининграде, напали на незнакомца, отобрали у него паспорт и требовали передать им 20 тыс. рублей. При этом злоумышленники ложно обвинили бедолагу в распространении наркотических веществ.

В августе 2024-го двое злоумышленников похитили уже знакомого им мужчину: угрожали, требуя 500 тыс. рублей. Также они писали в соцсетях родственникам похищенного и требовали передать деньги, угрожая убить жертву.

В сентябре 2024 года один из подсудимых избил знакомого и потребовал 500 тыс. рублей за якобы нанесенное оскорбление.

В итоге троица получила от 3,5 до 7,5 года лишения свободы каждому с отбыванием в колониях общего и строгого режимов.