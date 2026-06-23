Беспрозванных прокомментировал ситуацию с топливом в Калининградской области

В Калининградской области есть запас топлива, и беспокоиться не стоит, но на некоторых АЗС уже не наливают бензин в канистры. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 23 июня во время прямой линии.

- Давно занимаемся этим вопросом. Запас формировали еще с прошлого года. Ситуация непростая, все вы всё прекрасно видите, комментировать не буду. На сегодняшний день у нас месячный запас топлива есть, как и был всегда на всех основных крупных сетях. Но с учетом того, что небольшие заправки в муниципалитетах, у них не было запаса, заранее не позаботились, возникает ряд проблем. Это связано в том числе с распределением логистических потоков производителей топлива, - прокомментировал глава региона.

Губернатор отметил, что вопрос доступности и запаса топлива находится у него на ежедневном контроле.

«Каждый день по каждой заправочной станции [получаю информацию]. Все остатки есть по каждому виду топлива. Пока все у нас в этом смысле стабильно, кроме единичных случаев. Но видим на некоторых сетях ажиотаж со стороны жителей. В связи с этим АЗС начинают вводить ограничения в один руки. Канистры точечно уже не заправляют, потому что важна и безопасность, и стабильная работа станция для всех жителей региона. В крупных сетях такого ограничения нету, - сказал Алексей Беспрозванных.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и отметил, что цены на бензин контролируются ФАС.